Nhận định RB Leipzig – Wolfsburg vào lúc 23:30 ngày 15/02 là chủ đề đang được giới mộ điệu Bundesliga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh cuộc đua top 4 đang vào giai đoạn gay cấn. Trong khi đội chủ sân Red Bull Arena cần điểm để bám đuổi nhóm dẫn đầu, Wolfsburg lại đang nỗ lực thoát khỏi vũng lầy khủng hoảng sau chuỗi thành tích bết bát.

Đánh giá phong độ của RB Leipzig

Đội bóng của tập đoàn nước tăng lực đang thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định trong những vòng đấu gần đây tại Bundesliga. Dù vừa có chiến thắng giòn giã 3-0 trước Heidenheim, họ lại bất ngờ để St. Pauli cầm hòa và thua sốc 1-2 ngay trên sân nhà trước Mainz. Những kết quả này cho thấy hàng thủ của huấn luyện viên Marco Rose vẫn còn những lỗ hổng đáng lo ngại khi đối phương tổ chức phản công nhanh.

Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của “Đàn bò đỏ” vẫn là thứ vũ khí khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Khả năng kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi tại Red Bull Arena luôn được duy trì ở mức cao với tỷ lệ vượt trội. Leipzig chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ sau trận thua vừa qua.

RB Leipzig đang thi đấu thiếu ổn định

Đánh giá phong độ của Wolfsburg

Trái ngược với đội chủ nhà, “Bầy sói” đang trải qua giai đoạn đen tối nhất kể từ đầu mùa giải với chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng. Họ vừa nhận thất bại liên tiếp trước Dortmund, FC Koln và Mainz, chỉ giành được duy nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu với Heidenheim. Sự rệu rã trong lối chơi và tinh thần thi đấu đi xuống là điều có thể dễ dàng nhận thấy qua từng bước chạy của các cầu thủ.

Hàng phòng ngự của Wolfsburg đang trở thành điểm yếu chí tử khi liên tục mắc những sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua. Trên mặt trận tấn công, các chân sút đội khách dường như đánh mất bản năng sát thủ khi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá rào chắn đối phương. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá, chuyến làm khách lần này dự báo sẽ mang về thêm một kết quả đáng quên cho họ.

So sánh phong độ

Khi đặt hai đội lên bàn cân, RB Leipzig hoàn toàn chiếm ưu thế về mọi thông số kỹ thuật lẫn chất lượng đội hình. Trong khi đội chủ sân Red Bull Arena vẫn giữ được bản sắc chơi bóng chủ động thì Wolfsburg lại đang loay hoay tìm lối thoát cho sự khủng hoảng. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Leipzig khi họ thường xuyên giành được kết quả khả quan trước đối thủ vùng Lower Saxony.

Sự chênh lệch về chiều sâu lực lượng cho phép Leipzig có nhiều phương án tiếp cận trận đấu linh hoạt hơn so với đối thủ. Wolfsburg hiện tại thiếu đi một thủ lĩnh tinh thần có khả năng vực dậy cả đội trong những thời điểm khó khăn nhất. Một thế trận áp đảo dành cho đội chủ nhà là điều mà đa số các chuyên gia đều nhận định trước khi trận đấu bắt đầu.

Bảng tỷ lệ kèo trận RB Leipzig – Wolfsburg

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo được tổng hợp từ các sàn giao dịch uy tín:

Bảng tỷ lệ kèo trận RB Leipzig – Wolfsburg

Soi kèo châu Á RB Leipzig – Wolfsburg

Với mức chấp 1.25, nhà cái đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng cách biệt của RB Leipzig trong cuộc đối đầu này. Wolfsburg đã thua kèo châu Á ở 3 trong 4 trận gần nhất, cho thấy họ không phải là địa chỉ tin cậy cho giới đầu tư. Ngược lại, Leipzig dù phong độ trồi sụt nhưng vẫn thường chơi bùng nổ khi tiếp đón các đội bóng đang đứng dưới nửa bảng xếp hạng.

Quyết tâm tìm lại mạch thắng sẽ là động lực lớn để các ngôi sao chủ nhà dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Hệ thống phòng thủ lỏng lẻo của Wolfsburg khó lòng đứng vững trước áp lực liên tục từ nhiều phía của đối phương. Việc tin tưởng vào đội cửa trên là phương án có tính an toàn cao khi sự chênh lệch đẳng cấp đang quá rõ rệt.

Dự đoán: RB Leipzig -1.25

Soi kèo châu Âu RB Leipzig – Wolfsburg

Những chuyến hành quân xa nhà luôn là nỗi ám ảnh đối với Wolfsburg khi họ liên tục để mất điểm một cách đáng tiếc. Trong khi đó, Leipzig vẫn duy trì được sự tự tin và khả năng áp đặt thế trận cực tốt trước khán giả nhà. Lựa chọn cửa chủ nhà thắng được xem là lựa chọn tối ưu cho những ai yêu thích sự ổn định.

Dự đoán: RB Leipzig thắng

Soi kèo Tài Xỉu RB Leipzig – Wolfsburg

Lối chơi của Leipzig thiên về tấn công tổng lực, điều này thường dẫn đến các trận đấu có tỷ số cao và sôi động. Wolfsburg dù yếu thế nhưng cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự để lấy lại danh dự trước đối thủ mạnh. Kịch bản trận đấu kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi là điều rất dễ xảy ra trong cuộc chạm trán này.

Dự đoán: Tài 3.5

Dự đoán tỷ số RB Leipzig – Wolfsburg

Sự chênh lệch về đẳng cấp cá nhân sẽ quyết định kết quả cuối cùng của màn đọ sức tại Red Bull Arena. Người hâm mộ có quyền hy vọng vào một chiến thắng đậm đà dành cho thầy trò Marco Rose để tiếp tục bám đuổi mục tiêu mùa giải.

Dự đoán tỷ số: RB Leipzig 3-1 Wolfsburg

Leipzig sẽ có một chiến thắng dễ dàng trên sân nhà của mình

Tổng kết

Trận cầu giữa RB Leipzig và Wolfsburg vào đêm 15/02 được Xoilac dự báo sẽ là sàn diễn riêng cho đội chủ nhà. Với sự vượt trội về mọi mặt, Leipzig khó có thể để tuột mất 3 điểm quý giá trước một Wolfsburg đang khủng hoảng trầm trọng.