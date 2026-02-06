Nhận định Alavés – Getafe vào lúc 20:00 ngày 08/02 cho thấy đây là một cuộc đối đầu không cân sức ở thời điểm hiện tại. Trong khi đội chủ nhà đang hưng phấn với những kết quả khả quan tại La Liga, đội khách lại lún sâu vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng.

Điểm qua phong độ hiện tại của Alavés – Getafe

Alavés bước vào trận đấu này với sự tự tin rất lớn dù họ vừa phải dừng bước đầy đáng tiếc tại Copa del Rey trước Real Sociedad với tỷ số sát nút 2-3. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng tại đấu trường La Liga, thầy trò huấn luyện viên chủ nhà đang cho thấy một bộ mặt cực kỳ ổn định.

Hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 2-1 trước những đối thủ khó chịu như Espanyol và Real Betis là minh chứng rõ nét cho lối đá thực dụng và hiệu quả. Khả năng tận dụng cơ hội tốt cùng hàng thủ chơi kỷ luật đang biến Alavés trở thành một đối trọng đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào ở nửa giữa bảng xếp hạng.

Trái ngược hoàn toàn, Getafe đang trải qua giai đoạn đen tối nhất của mùa giải với chuỗi 9 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Những trận hòa bạc nhược trước Celta Vigo hay Girona không đủ để che lấp sự yếu kém của hàng công khi họ gần như vô hại trước khung thành đối phương.

Xa hơn, những thất bại tan nát trước Betis hay Valencia đã bộc lộ những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự vốn từng là niềm tự hào của đội bóng ngoại ô Madrid. Áp lực sa thải đang đè nặng lên băng ghế huấn luyện, khiến đôi chân các cầu thủ Getafe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết trong mỗi chuyến hành quân xa nhà.

Sự tương phản về phong độ còn thể hiện rõ qua cách hai đội nhập cuộc và kiểm soát thế trận trong những vòng đấu vừa qua. Alavés luôn chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng sớm để làm chủ tình hình trên sân cỏ.

Trong khi đó, Getafe thường xuyên rơi vào thế bị động và phải gồng mình chống đỡ các đợt hãm thành của đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Nếu không có sự thay đổi mang tính đột phá, rất khó để đội khách có thể đứng vững trước sức ép mà Alavés sẽ tạo ra trên thánh địa Mendizorroza vào ngày 08/02 tới.

Alavés đang có phong độ tốt hơn Getafe

Bảng tỷ lệ kèo trận Alavés – Getafe

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo phản ánh đánh giá của các nhà cái uy tín về tương quan lực lượng giữa hai đội:

Bảng tỷ lệ kèo trận Alavés – Getafe

Soi kèo chấp Alavés – Getafe

Getafe lại đang là vua thua kèo khi liên tục gây thất vọng cho các nhà đầu tư trong suốt thời gian dài vừa qua. Việc được chấp 0.5 bàn không mang lại nhiều ý nghĩa khi tinh thần thi đấu của các cầu thủ áo xanh đang chạm đáy và thiếu sự gắn kết.

Việc phải thi đấu dưới sức ép của khán giả đối phương sẽ khiến những sai lầm cá nhân của Getafe dễ dàng lộ diện. Vì vậy, lựa chọn cửa chủ nhà Alavés trong kèo chấp này là quyết định mang tính an toàn và có xác suất thắng cao nhất.

Dự đoán: Alavés -0.25

Soi kèo châu Âu Alavés – Getafe

Cửa thắng của Getafe với mức thưởng 3.90 là một cái bẫy mạo hiểm đối với những ai muốn tìm kiếm bất ngờ. Đội khách đang thiếu đi một thủ lĩnh thực sự trên sân để vực dậy tinh thần của toàn đội trong những thời điểm khó khăn. Một kết quả hòa (2.80) có lẽ là mục tiêu tối thượng mà Getafe hướng tới, nhưng trước một Alavés đang hừng hực khí thế, ngay cả 1 điểm cũng là nhiệm vụ quá sức đối với họ.

Dự đoán: Alavés thắng

Soi kèo tài xỉu Alaves – Getafe

Tỷ lệ Tài Xỉu 1.75 bàn phản ánh dự đoán về một thế trận chặt chẽ và không có quá nhiều kịch tính về mặt tỷ số. Getafe chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế bàn thua và hy vọng vào những tình huống cố định hiếm hoi. Điều này sẽ khiến trận đấu trở nên bế tắc trong khoảng thời gian đầu khi Alavés nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương.

Tuy nhiên, Alavés cũng là đội bóng chơi rất thực dụng khi có được bàn thắng dẫn trước và thường chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế. Thống kê cho thấy phần lớn các trận đấu của Getafe gần đây đều kết thúc với rất ít bàn thắng được ghi do sự yếu kém của hàng công. Một kịch bản về một trận cầu khan hiếm bàn thắng là điều rất dễ xảy ra, do đó cửa Xỉu 1.75 bàn là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư ưa thích sự an toàn.

Dự đoán: Xỉu 1.75

Dự đoán tỷ số

Dựa trên những phân tích về chiến thuật và nhân sự, Alavés sẽ là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở từ đối thủ. Bàn thắng định đoạt trận đấu nhiều khả năng sẽ đến từ một pha dàn xếp tấn công biên sắc sảo của đội chủ nhà. Getafe dù rất nỗ lực nhưng sẽ không thể tạo ra đủ áp lực để khiến hàng thủ Alavés phải mắc sai lầm.

Dự đoán tỷ số chung cuộc: Alavés 1 – 0 Getafe

Alavés sẽ có chiến thắng tối thiểu trước Getafe

Tổng kết

Cuộc đọ sức giữa Alavés và Getafe vào lúc 20:00 ngày 08/02 được xoilac dự đoán mang theo những kỳ vọng trái ngược từ người hâm mộ hai phía. Alavés với điểm tựa sân nhà và phong độ rực sáng đang nắm giữ cơ hội lớn để tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng La Liga.